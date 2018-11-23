Луговой: Британия пытается дискредитировать Россию

Информационная деятельность Великобритании последовательно направлена на дискредитацию России.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (фракция "Единая Россия"), комментируя сообщения группировки хакеров Anonymous по британским антироссийским проектам.

Он подчеркнул, что независимо от того, есть ли такие данные или нет, "вся последовательная деятельность Лондона, особенно информационная, четко направлена на попытку дискредитировать Россию", которая, по словам Лугового подобных действий против Великобритании не предпринимала.

Депутат заявил, что англичане "сами себе истории напридумывали, а потом начали нас атаковать".

Ранее сообщалось, что Anonymous заявила о том, что обнаружила документы по проекту Integrity Initiative, который, предположительно, Соединенное Королевство использовало для вмешательства во внутренние дела европейских стран​​​.

Хакеры сообщили, что по их данным на данный проект трудились, в числе прочих, финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, Владимир Ашурков, исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

52-летний Луговой обвиняется прокуратурой Великобритании в том, что был непосредственным исполнителем в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.