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23 ноября 201823:13

В Москве на пешеходном переходе иномарка сбила человека

На Минской улице в Москве иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу по зебре. Пострадавший госпитализирован, передает ТАСС.

Причины аварии устанавливаются.

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