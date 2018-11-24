В Доминикане рухнул вертолет, погибли 6 человек

В Доминиканской республике рухнул вертолет. Все шесть человек, находившихся на его борту – пилот и пятеро пассажиров – погибли.

Упавший вертолет был найден в городке Вилья-Эрмоса (провинция Ла-Романа), передает РИА Новости. В последний раз борт выходил на связь, когда находился в 8 километрах от этого населенного пункта.

Установлена личность пилота и одного из пассажиров, Ричарда Филипа.