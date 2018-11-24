Начальник генштаба Великобритании боится Россию больше, чем террористов

Москва представляет большую угрозу для Лондона, чем террористы из Аль-Каиды и ИГИЛ (запрещены в РФ). С таким заявлением выступил начальник генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит.

По его словам, помимо готовности отстаивать свои интересы с помощью военной силы, Россия ищет и использует слабые места геополитических конкурентов. По мнению генерала, Москва также представляет опасность в сферах космоса и кибербезопасности.

Карлтон Смит подчеркнул, что Соединенное Королевство и союзники обязаны принимать ответные меры, и призвал законодателей в Лондоне сосредоточить сейчас внимание именно на пресловутой "российской угрозе", передает телеканал "Россия 24".