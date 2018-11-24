Солнечные фрукты к новогоднему столу: Абхазия собирает урожай мандаринов

Урожай мандаринов в Абхазии в 2018 году увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом и составил около 30 тысяч тонн. Эти данные приводят в министерстве сельского хозяйства республики.

Такого результата удалось достичь за счет того, что аграрии почти смогли победить опасного вредителя — мраморного клопа. Насекомое родом из Калифорнии в 2017 году уничтожило почти половину всего урожая цитрусовых в Абхазии.

Тем временем в Южном таможенном управлении России отметили — только за первый месяц так называемого мандаринового сезона в нашу страну из Абхазии ввезли в 2,5 раза больше цитрусовых, чем за аналогичный период 2017 года.