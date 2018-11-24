УПЦ: Почаевская лавра продолжит пользоваться объектами на своей территории

Решение украинского Минюста отменить госрегистрацию части объектов Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Об этом напомнил глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов.

Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, написал он в "Фейсбуке". Договор от 2003 года о пользовании храмом, колокольней, кельями и другими сооружениями Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ, по его словам, является "действующим и не отмененным".

И решение Минюста Украины об отмене государственной регистрации — то есть, об исключении записи о праве пользования на сооружения лавры из реестра — не отменяет этот договор о пользовании сооружениями лавры. При этом право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации.

Поэтому, пояснил Бахов, на праве мужского монастыря УПЦ на пользование сооружениями Почаевской лавры решение Минюста не сказывается. При этом, отметил он, такое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Ко всем заинтересованным лицам представитель УПЦ обратился с просьбой не разжигать религиозной вражды и воздержаться от противоправных действий в отношении верующих и братии монастыря, передает "Интерфакс".

Храмовый комплекс в Почаеве — крупнейший на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской Лавры. В Московском патриархате накануне уже отреагировали на решение украинского министерства юстиции, назвав его началом масштабного давления на каноническую церковь.