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Исследования и колонизация Луны 7 минут назад
Рогозин проверит, были ли американцы на Луне
"Роскосмос" и американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) уже готовят экипажи для работы в экстремальных условиях лунной орбиты. Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
По словам Рогозина, "Роскосмос" уже начал совместную с НАСА корректировку программы экспериментов на Международной космической станции (МКС). Цель — "создать технологии и подготовить экипаж к работе в гораздо менее комфортных условиях" — например, "когда корабль завтра не прилетит и не привезет воды".
По словам Рогозина, все должно быть регенерировано, должна быть возможность в случае поломки оборудования "на 3D-принтерах выращивать любой аппарат", должна широко внедряться робототехника, андроидная техника, замещая рисковый труд космонавтов на орбите. Также Рогозин в шутку пообещал проверить, действительно ли американцы были на Луне, передает "Интерфакс".
"Они говорят, что были, мы проверим", — сказал глава "Роскосмоса".
Освоение Луны, по его словам, связано с совершенно новыми рисками, ведь одно дело — поддержание станции с людьми на высоте 400 километров, другое дело — на высоте 400 тысяч километров. Создается транспортная система для полетов на Луну и работы на поверхности этого спутника Земли. Для создания даже не обитаемой, а посещаемой базы на Луне "надо зарыться в этот грунт", компенсировать все радиационные и метеоритные риски.
"Ни одна страна, даже самая богатая, в одиночку не сделает этого", — отметил Рогозин.
Также глава "Роскосмоса" высказал мнение, что США продолжат закупать для своих ракет российские двигатели РД-180, пока не создадут свой надежный и дешевый аналог. У этих двигателей, по словам Рогозина, до сих пор нет конкурентов. "Двигатель, которые мы им продаем — РД-180 — 85 успешных пусков на ракетах подряд. Такой статистики нет ни у одного двигателя", — сказал он.
Отвечаю на вопросы президента Молдавии: были ли американцы на Луне, зачем у @roscosmos есть истребители и трамваи и как российская космонавтика поможет молдавскому винограду?https://t.co/IRV3HUT6Sz— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 ноября 2018 г.
Рогозин отметил также, что на сегодня сотрудничество "Роскосмоса", НАСА и Европейского космического агентства — одна из немногих сфер, "где проблем нет", несмотря на все сложности в отношениях России, США и Евросоюза. В вопросах космоса у России и Запада, по его словам, "полное взаимопонимание и взаимная поддержка". Рогозин отметил, что докладывал об этом Владимиру Путину и надеется на конструктивное обсуждение этой темы на будущих переговорах российского президента с главой администрации США Дональдом Трампом.
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