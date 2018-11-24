Кубок Дэвиса. Сборная Хорватии в одном шаге от трофея

Во французском Лилле проходит финальный матч неофициального командного чемпионата мира по теннису среди мужских команд: хозяева площадки принимают сборную Хорватии. После первого дня гости уверенно лидируют, выиграв две одиночные встречи – 2:0.

Матч начался поединком первого номера "трехцветных" Жереми Шарди (40-я ракетка мира) и хорвата Борны Чорича (12-й номер рейтинга АТР), в котором авторитет Чорича был явно выше – 6:2, 7:5, 6:4. Ну, а затем лидер "клетчатых" Марин Чилич (7-й номер рейтинга АТР) переиграл ветерана французской команды Жо-Вильфрида Цонга (№259 в классификации).

Для общего успеха гостям достаточно в субботу, 24 ноября, выиграть парную комбинацию. Эксперты полагают, что даже если французы отыграют одно очко в паре, то исход противостояния ясен: у хозяев не играют их сильнейшие теннисисты – Ришар Гаске (№26 в рейтинге АТР), Гаэль Монфис (№29) и Жиль Симон (№30).