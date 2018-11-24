Были ли американцы на Луне? Космонавт Рязанский подсказал способ проверки

Обещание главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина проверить, действительно ли американцы побывали на Луне, прокомментировал космонавт Сергей Рязанский. По его словам, если остаются сомнения в пребывании американцев на Луне, то "почему бы не привести еще какие-то доказательства".

Наверняка на Луне остались следы пребывания американских астронавтов, заявил Рязанский радиостанции "Говорит Москва": по его словам, это "остатки посадочных модулей, роверов и прочего". "Так что почему бы и нет", добавил российский космонавт.

Первыми астронавтами, высадившимися на Луне, стали 20 июля 1969 года члены экипажа "Аполлона-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин. Затем на Луне побывали еще пять пилотируемых американских миссий, последняя из них — в декабре 1972 года.

Сергей Рязанский отметил, что лично у него каких-либо сомнений в высадке американцев на Луну нет, и что он удовлетворен неослабевающим интересом исследователей к лунной теме. По его мнению, лунная программа России может стать "хорошим промежуточным этапом" к полету на Марс.

Ранее Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном рассказал, что "Роскосмос" и американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) уже готовят экипажи для работы в экстремальных условиях лунной орбиты.