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Ситуация на Украине 51 минута назад

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24 ноября 201816:49

В Киеве заявили, что Меркель озвучила сроки вступления Украины в ЕС

EPA

Первый зампредседателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил о примерных сроках вступления Украины в Евросоюз. По словам политика, во время недавнего визита в Киев канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ожидает этого в течение пяти-восьми лет.

 

В то же время президент Украины Петр Порошенко на пятничной встрече со студентами отказался давать какие-либо прогнозы. Он лишь сказал, что цель Украины - вступить в ЕС к 2025 году, пишет РИА Новости.

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