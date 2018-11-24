В Киеве заявили, что Меркель озвучила сроки вступления Украины в ЕС

Первый зампредседателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил о примерных сроках вступления Украины в Евросоюз. По словам политика, во время недавнего визита в Киев канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ожидает этого в течение пяти-восьми лет.

В то же время президент Украины Петр Порошенко на пятничной встрече со студентами отказался давать какие-либо прогнозы. Он лишь сказал, что цель Украины - вступить в ЕС к 2025 году, пишет РИА Новости.