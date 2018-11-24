Британцы продемонстрировали тактику борьбы с "двухколесными" преступниками. Видео

Лондонская полиция обнародовала кадры, сделанные регистраторами служебных автомобилей после введения практики "тактического контакта".

В минувшую пятницу, 23 ноября, в пресс-службе полицейского управления британской столицы заявили, что количество преступлений, совершенных при помощи мопедов и мотоциклов, побудило их применить новую тактику борьбы с "двухколесными" преступниками.

Так, в отдельных случаях, количество мобильных телефонов, вырванных из рук прохожих в местах массового скопления людей, в том числе – у выходов из вокзалов, станций подземки и на остановках общественного транспорта, достигало 30 в час.

Кроме того, похитители мопедов и мотоциклов часто скрывались на угнанных транспортных средствах, отрываясь от полицейского преследования за счет превосходства в маневренности в условиях городских улиц.

Согласно пресс-релизу, сотрудники, прошедшие специальное обучение, получили право таранить злоумышленников, передвигавшихся на двухколесных транспортных средствах.

Статистика свидетельствует о том, что подобные меры стали приносить результат.

С января по октябрь 2017 года в Лондоне было зарегистрирована почти 19,5 тысяч преступлений, совершенных преступниками на мотоциклах и мопедах. В аналогичный период текущего года их стало меньше на 36 % — чуть менее 12,5 тысяч. Количество угонов за это же время снизилось с 12,2 до 8,2 тысяч – на 32 %.

Лондонские полицейские, воодушевленные результатами, планируют продолжить действия в том же ключе.