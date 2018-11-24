КХЛ. "Металлург" в овертайме дожал "Нефтехимик"

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Магнитогорске местный "Металлург" принимал на своем льду нижнекамский "Нефтехимик". Встреча получилась крайне упорной. Лишь в овретайме "Магнитке" удалось дожать соперника со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Михал Булирж. Еще по шайбе забросили Виктор Антипин и Мэтт Эллисон.

У проигравших отличились Эмиль Галимов, Илья Аркалов и Йоонас Няттинен.

В другой встрече дня нижегородского "Торпедо" в гостях оказалось сильнее челябинского "Трактора" со счетом 5:3.