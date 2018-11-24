"Гидра — новое оружие Кремля": Порошенко насмешил Захарову

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала запись в Твиттере президента Украины Петра Порошенко, в которой говорится о "гидридной войне", которую ведет Россия с Украиной. Свой комментарий Захарова разместила в "Фейсбуке" и попросила уточнить украинского лидера, что же значит "гидридная война".

"Гидра — новое "оружие Кремля"? — пошутила Захарова.

Дипломат также попросила Порошенко уточнить высказывание о террористах, которые якобы подготовлены в "таборах Ростова и Курска".

Запись о "гидридной войне" появилась в микроблоге украинского президента в пятницу.

Пользователи высмеяли президента Украины в комментариях. "Гидридная? Хорошо хоть, что не сульфидная", "Гидрит твою налево", — написали они в комментариях. Некоторые даже смогли поставить по этой записи "диагноз" автору: "Это алкогольная энцефалопатия и непродуктивный бред. Лечение симптоматическое, прогноз для выздоровления неблагоприятный".