Ерофеева не пустили в Грузию без объяснения причин

Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили через грузинскую границу без объяснения причин. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в пятницу, 23 ноября, Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.

На расспросы писателя пограничники лишь отвечали, что у него "нет разрешения на посещение Грузии". Писателя такой ответ удивил своей нелогичностью, так как в мае 2018 года он посещал страну в качестве почетного гостя кинофестиваля. По мнению Ерофеева, запрет может быть связан с его визитом в Абхазию.

Несколько дней назад в Грузию не были допущены еще трое граждан РФ, который направлялись в эту страну для участия в фестивале российского кино "Свидание — Кинороман". Среди них были генеральный продюсер фестиваля российского кино в Тбилиси Владимир Пирожок и создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.

В сентябре этого года в Грузию не смогли попасть журналисты, приглашенные на медиафорум.