ЦСКА обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ

В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретились лидеры Западной конференции – московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА. В армейском дерби победу со счетом 3:1 праздновали подопечные Игоря Никитина, которые выиграли в 12-й раз подряд.

Победа в матче со СКА выводила ЦСКА на первое место в общей таблице чемпионата КХЛ. И московские армейцы сумели ее добиться.

Правда, счет в этой встрече открыли гости. Николай Прохоркин на 7-й минуте вывел свою команду вперед. Таким образом, сухая серия Ильи Сорокина закончилась. Она составила 247 минут и 18 секунд, что является рекордом нынешнего сезона.

Хозяева льда отыгрались под занавес второго периода благодаря броску Антона Слепышева. В третьем периоде Михаил Григоренко в меньшинстве вывел ЦСКА вперед, а Иван Телегин установил окончательный счет в этой встрече.

У столичных армейцев стало 53 очка и они обошли "Автомобилист" в чемпионате КХЛ. У СКА осталось 49 баллов. Команда Ильи Воробьева занимает вслед за ЦСКА второе место в Западной конференции.

В другой встрече дня московское "Динамо" на выезде победило череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1.