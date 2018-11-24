МВД Франции подсчитало количество "желтых жилетов"

По всей Франции против роста цен на топливо протестуют около 106,3 тысячи человек, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Это почти в два раза меньше, чем в прошлую субботу, передает ТАСС.

130 человек из "желтых жилетов" задержаны.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на протестах "желтых жилетов" и пристыдил тех, из-за кого пострадали полицейские, граждане и журналисты, передает РИА Новости.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр.