Американские полицейские застрелили молодого человека по ошибке

Полицейские американского города Гувер (штат Алабама) застрелили 21-летнего мужчину, решив, что именно он открыл стрельбу в торговом центре. Однако позже они признали, что произошла ошибка, и настоящий виновник стрельбы жив и находится на свободе. Полиция его ищет, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

ЧП в торговом центре в Гувере произошло в минувшую пятницу, 23 ноября. В результате стрельбы один человек погиб, еще два подростка, 12 и 18 лет, получили ранения. Молодой человек был застрелен полицейскими при попытке скрыться с места происшествия.