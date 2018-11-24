Террористы обстреляли сирийский Алеппо снарядами с хлором

Экстремистские вооруженные группировки обстреляли в субботу Алеппо снарядами с хлором. По предварительным данным, число пострадавших не менее 30 человек. Все они доставлены в госпиталь с симптомами удушья.

По информации государственного телевидения Сирии, боевики применили боеприпасы с химическими веществами. Установлено, что это был хлор, сообщает РИА Новости.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

27 октября российскому Центру по примирению враждующих сторон стало известно, что террористы привезли в провинцию Идлиб 20 баков с хлором по 10 литров каждый. Кроме того, бандиты доставили съемочное оборудование, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.