Боксер Бивол: у меня не будет проблем с переходом в средний вес

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол, защитивший титул в поединке с канадцем Жаном Паскалем, дал оценку прошедшему бою, а также сообщил, что может перейти во второй средний вес, если там будут интересные соперники.

"Несмотря на возраст Паскаля, он обладает большим опытом. Я рад, что сегодня нам удалось победить, бой не был простым", — приводит слова российского боксера ТАСС.

Также он рассказал о своих планах перейти во второй средний вес, отметив, что для него это не станет проблемой. "Я всегда говорил, что мне интересен второй средний вес, если там будут интересные нам поединки", — заявил Бивол.

Напомним, что ранее россиянин единогласным решением судей победил Паскаля, защитив чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.