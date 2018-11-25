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25 ноября 201814:18

Чешское заявление о "российской угрозе" оказалось пустым

EPA

Россия, вопреки заявлению министра иностранных дел Чехии Томаса Петршичека, не представляет угрозу для Чехии и других стран Евросоюза, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Петршичек ранее говорил, не прибегая однако ни к какой аргументации, что Россия распространяет дезинформацию и несет гибридные угрощы.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также считает, что Россия никому не угрожает. А слова Петршичека и аналогичные заявления можно расценивать как следование русофобскому тренду, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом российском ведомстве не раз заявляли, что беспочвенные заявления о российской угрозе наносят серьезный ущерб диалогу с Западом.

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