Европарламент обвинил Россию в "незаконном вывозе" экспонатов из Крыма

В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить "незаконный вывоз" Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются "частью культурного наследия Украины". Такое заявление подготовлено комитетом по правовым вопросам Европарламента.

Кроме того, в комитете по правовым вопросам Европарламента считают, что "Россия незаконно удерживает и произведения искусства, которые были похищены после Второй мировой войны из Европы".

"Советский Союз санкционировал хищение произведений искусства и предметов культурного назначения, принадлежащих частным лицам, госучреждениям и религиозным объединениям", — цитирует документ RT. В Госсовете Крыма заявили, что такие обвинения в адрес России являются неправомерными, а исторические объекты региона не могут принадлежать Украине, как и сам полуостров.

Ранее окружной суд Амстердама принял решение передать золото скифов из музеев Крыма Украине. Речь шла о коллекции из 565 предметов, которые с февраля по август 2014 года выставлялись в Голландии. Богатейшую выставку наследия скифов собирали в четырех крымских музеях: в Керчи, Тавриде, Бахчисарае и Херсонесе. А когда пришло время возвращаться домой, в ставший уже российским после референдума Крым, в Амстердаме появились представители украинского Минкульта и объявили, что крымские артефакты — их собственность. Судебное разбирательство по скифскому золоту до сих пор не завершено.