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"Южный" и "Северный" газопроводы 24 минуты назад

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25 ноября 201822:48 Дмитрий Киселев

"Северный поток-2" испытывает Европу на политическое мужество

В эти дни циклопический морской трубоукладчик уже направляется в Балтийское море на прокладку подводной газовой трассы "Северный поток-2". Pioneering Spirit гордо обогнет Европу, пройдёт у Британских берегов через Ла-Манш. Далее, нежно огибая задумчивую Данию, выйдет в Балтику, на новое место работы.

Можно укладывать трубы — ничто не держит. По графику. Технически все спокойно и без нервотрепки. Но политически!

Ведь не случайна благодарность Путина Эрдогану в Стамбуле: "Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную им политическую волю и мужество. Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются".

Как раз политического мужества сейчас многим и не хватает. Ровно в день, когда Путин прибыл в Стамбул, премьер Польши Моравецкий панически заявил, что Россия нападет на Украину сразу после того, как "Северный поток-2" будет закончен. То есть Варшава от имени России объявляет Украине войну? А как иначе это все понимать? Логика польского премьера такова, что когда оба газопровода из России возьмут в клещи европейский континент, то Украина как транзитная страна будет уже не нужна, и Россия сможет на нее напасть и захватить, наводя там свой порядок.

Вообще подобное — плод воспаленного сознания. Если и захватывать Украину по этой логике, то делать это нужно было тогда, когда там воровали газ, не платили за него, из-за этого были случались перебои наших поставок в Европу. Уж если тогда не захватили, то зачем сейчас-то захватывать с никому не нужной ржавой трубой?

Наоборот — будем с Украиной вести переговоры о справедливой цене за транзит. Если согласимся по рыночным ценам, то все будет хорошо. Откуда у поляков столько воинственности? Может, потому, что она их хоть как-то бодрит в условиях, когда американцы им уже впарили огромные объемы своего дорогущего сжиженного газа на 20 лет вперед? Сумма контрактов не разглашаются, но объемы известны: если перевести на кубометры, то миллиарды. Соединенные Штаты сманили Польшу перспективой стать крупнейшим газовым хабом Европы. Мол, когда Америка остановит "Северный поток-2", Польша будет в шоколаде.

Обман со стороны США двойной. Первое — "Северный поток-2" они остановить не могут, поскольку никаким боком в нем не участвуют. А второе — у США технически нет свободных объемов газа, сопоставимых с мощностью российских газопроводов. Плюс, конечно, американский газ будет всегда выходить минимум на 30 процентов дороже трубного российского. Ведь сначала его нужно сжижать, потом вести и разжижать. Хлопотно. Да и очереди из покупателей в Европе пока не видно. К тому же американцы сейчас, в эту уже вторую подряд особо холодную зиму, когда и сам Трамп усомнился в глобальном потеплении, сжиженный газ для самих себя покупают в России. Мол, свой уже обещан и заранее продан в Азию. Что Европе-то остается?

В любом случае вокруг российского газа, несмотря на все усилия американцев, в Европе ажиотаж. Борьба идет за маршрут продолжения одной из веток "Турецкого потока". По сведениям газеты "Коммерсант", на этой неделе труба пойдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Если так, то Греция и Италия пока в пролете.

Впрочем, это уже пусть решает сам Евросоюз. Россия не готова повторить опыт "Южного потока", когда мы уперлись в так называемый "третий энергопакет ЕС" и братьев-болгар, напуганных американцами. Сейчас мы готовы продавать наш газ уже на границах Евросоюза, а там уж как хотят. В любом случае, России нужны заблаговременные гарантии.

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