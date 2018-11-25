"Крылья Советов" опротестуют работу судей в игре со "Спартаком"

"Крылья Советов" собираются подать протест в Российский футбольный союз на работу бригады арбитров в матче 15-го тура чемпионата РПЛ с московским "Спартаком". Об этом заявил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

"Эпизод, связанный с игрой рукой, был ключевым в матче, повлиял на игру на 100%. Мы подадим протест в судейский комитет и департамент инспектирования на работу судей", — цитирует Шашкова ТАСС.

Спорный эпизод произошел при счете 1:0 в пользу гостей. Мяч после прострела в штрафную площадь москвичей попал в руку спартаковцу Зе Луишу. Однако Владимир Москалев решил не назначать пенальти.

Напомним, что встреча 15-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Крыльями Советов" завершилась победой столичной команды со счетом 3:1.