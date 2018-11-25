Словакия не подпишет соглашение по миграции

Словакия не подпишет Глобальное соглашение ООН о миграции, заявил премьер-министр Петер Пеллегрини.

"Словакия не поддерживает и не одобряет договор по миграции ООН", — цитирует политика братиславская газета Pravda.

На специальной межправительственной конференции в Марракеше (Марокко), которая пройдет 10 декабря, запланировано принятие Глобального договора о миграции. Это будет первое в истории ООН соглашение такого масштаба, которое касается общих подходов к международной миграции и будет учитывать как государственный суверенитет конкретных стран, так и права человека в целом.

Разработка документа началась в апреле 2017 года, он включает 23 цели по улучшению управления миграцией на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. По сути, он должен создать для мигрантов и обществ, которые их принимают, благоприятные условия.

Против участия Словакии в соглашении по миграции выступили большинство партий правящей коалиции, а также оппозиции. Премьер Пеллегрини также сообщил, что обсуждал вопрос о соглашении со своими коллегами из Австрии и Польши, которые тоже отказались поддержать Генеральный договор. Еще летом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия не будет участвовать в глобальном соглашении по миграции.

Однако в правительстве Словакии есть и сторонники принятия спорного документа. Так, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне заявил о том, что если ему будет рекомендовано не участвовать в саммите в Марракеше, то он может подать в отставку, так как документ обсуждался во время предсетельства Лайчака на Генасамблее ООН, и это "уже вопрос доверия для него". В ответ премьер выразил уверенность в том, что Лайчак останется на своем посту.