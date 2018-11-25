Новое дело – новые проблемы: Браудер боится экстрадиции в Москву

Автор: Дмитрий Киселев

В понедельник Генпрокуратура России объявила о возбуждении нового уголовного дела против Уильяма Браудера — международного авантюриста и мошенника. Теперь Браудера подозревают в организации и руководстве преступным сообществом в России, а это — часть 1 статьи 210 УК РФ.

Уже много лет Браудер прилагает невероятные усилия, чтобы не угодить в российскую тюрьму. На Западе этот ловкий проходимец создал себе образ жертвы российского "режима" и яростного борца с коррупцией. Обзавелся связами в политических кругах США на столь высоком уровне, что смог протащить через Конгресс так называемый список Магнитского — перечень российских граждан, политиков, чиновников и бизнесменов, против которых американцы ввели санкции.

В пятницу хакеры из международной группировки Anonymous выложили в Интернет документы о проекте британских спецслужб — Integrity Initiative, который под видом общественной деятельности занимается вмешательством во внутренние дела многих европейских стан. Главная задача этой секретной службы — информационное противодействие России. Хакеры опубликовали документы, по которым проект финансируется через Госдепартамент США и структуры НАТО. Уильям Браудер фигурирует среди тех, кто работает и на этот проект.

Автор: Виталий Кармазин

Генерал-майор Михаил Александров более 10 лет курирует дела, связанные с преступной деятельностью финансиста Уильяма Браудера на территории России. В руках у генерала папка с новым делом в отношении Браудера.

Транснациональная группировка, как ее называют в Генпрокуратуре, была создана в 1997 году с единственной целью. "Как максимум получить тот или иной контроль над такими монополистами, как "Газпром", как ряд других крупных компаний, чтобы лоббировать свои интересы. То есть интересы западных структур", — уточнил Михаил Александров, старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям.

Как минимум — увести миллиарды и акции в интересах зарубежных бизнесменов. Чтобы обойти закон, Браудер использовал подставные фирмы, которые позволили ему снизить налоговое бремя. За эти махинации финансист был дважды осужден в России заочно. Но эти данные меркнут по сравнению с озвученными подозрениями о причастности Браудера к целой серии убийств своих же сообщников.

"Достаточно профессионально люди устранены, так, чтобы не вызвать подозрений, — отмечает Александров. — Мы прекрасно понимаем, что, безусловно, это не только господин Браудер, но и ряд лиц и организаций, которые стоят за ним".

Среди жертв — Гасанов, Курочкин и Коробейников, а также бухгалтер Сергей Магнитский, который разработал схему по уходу от налогов. В 2012 году загадочным образом скончался еще и сбежавший в Англию бизнесмен Александр Перепеличный, он сотрудничал с Браудером. Позже Перепеличный со следами яда в теле был найден мертвым.

"Наиболее вероятной версией является то, что Перепеличный, так же, как Гасанов Курочкин, Коробейников и Магнитский, был убит с целью ликвидации участника очередной неудачной провокации, организованной Браудером", — говорит Николай Атмоньев, советник генерального прокурора РФ.

После гибели Перепиличного российские следователи присмотрелись и к старым смертям. В итоге через много лет следствие еще раз проанализировало результаты исследований, проводившихся сразу после гибели всех сообщников Браудера.

"Следствие выдвинуло основную версию на текущий момент о том, что ряд лиц были убиты путем отравления с использованием диверсионно-химических веществ с соединениями алюминия", — рассказывает Александров.

У всех погибших — схожая прижизненная клиническая картина: проблемы с сердцем и печенью, у того же Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО, причиной смерти значилась сердечная недостаточность. По данным экспертов, такой эффект мог вызвать не сам алюминий, а дополнительное вещество.

"Здесь обязательно были смеси какие-то. Когда говорят, что были серьезные кардиологические сдвиги, наверное, что-то было еще специфическое для сердца, что могло бы как-то подвинуть сильно патологию в эту область", — комментирует доктор химических наук Леонид Ринк.

Травить могли через лекарства, пищу или воду, которая, например, не запрещена для передачи заключенным в следственный изолятор.

"Моя основная версия — микрокапсула. Такое могли сделать только в специализированной лаборатории, которая существует на Западе под контролем спецслужб", — считает Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.

По данным Генпрокуратуры, подобные яды долгие годы исследовались в лабораториях США, Италии и Франции. С 1966 по 2009 годы в странах НАТО было выдано 342 патента на токсичные соединения алюминия. Ряд — компаниям, которые давно имели контракты на поставки химических веществ в армию США. Кроме того, в архивах американского национального центра биотехнологической информации хранятся около 100 тысяч документов, многие из которых посвящены исследованиям токсичности алюминиевых соединений и их вреда для внутренних органов человека. В России подобные работы не велись.

"Россия активные операции с ликвидацией своих политических или иных врагов не проводит с конца 50-х годов. А вот западные спецслужбы, в частности, Великобритании, США, Израиля такие операции проводят", — уверяет Игорь Никулин.

"Я просто заострил бы внимание на то, как ушли все левые президенты Южной Америки за один год от рака — вот это реальная работа диверсионных групп", — отметил Леонид Ринк.

По данным, опубликованным в пятницу хакерской группой Anonymous, Браудер несколько лет получал финансирование по линии британского правительства и НАТО. Этот проект называют "Инициатива честности". Заявленная цель проекта — противодействие информационной угрозе, якобы исходящей от России. Но, по данным хакеров, на самом деле эта организация активно вмешивается во внутренние дела других стран. Согласно документам, "Инициатива честности" вербует политиков, военных и журналистов. Вот цитата из документов организации: "Будьте абсолютно уверены, что у вас есть хорошие рекомендации об этих людях, чтобы вы были уверены, что можете доверять им, прежде чем обсуждать с ними нашу программу".

В списках этих доверенных лиц не только Браудер, но и его коллега по фонду Hermitage Владимир Клейнер, бежавший в Англию оппозиционный активист Владимир Ашурков, а также Игорь Сутягин, судимый в России за госизмену и выданный Британии в рамках обмена. Он до сих пор работает в оборонном учреждении НАТО.

Британское правительство уже признало факт существования организации, ее бюджеты исчисляются миллионами фунтов стерлингов. Деньги идут на открытие так называемых кластеров, то есть филиалов в разных странах, которые должны формировать негативное мнение о России.

Еще цитата: "Первую стадию удалось завершить в девяти странах и провести подготовительные работы в еще четырех с привлечением финансирования со стороны МИД Великобритании и НАТО".

Судя по документам, работа этой сети строится через британские посольства во Франции, Греции, Германии, Италии, Голландии, Норвегии, Сербии, Испании, Литве. Филиалы должны организовывать поездки и выступления участников проекта, готовить фильмы и публикацию пропагандистских материалов, направленных против России. В документах перечислены и предлагаемые меры: "Воздействие на Россию и русскоговорящее население для противодействия московскому сценарию; расширение программы по воздействию на русскоговорящую аудиторию в диаспорах и среди национальных меньшинств; презентация на Донбасском медиафоруме".

В эту логику вписывается и скандальный акт Магнитского, пролоббированный Уильямом Браудером. Он был принят в США в 2012 году. На преступные деньги, уверены в Генпрокуратуре.

"Мы, безусловно, утверждаем, что финансирование осуществлялось за счёт криминальных денег Браудера и фонда братьев Зифф, которые были получены незаконным образом с территории РФ", — говорит Михаил Александров.

Фонд братьев Зифф — это организация, которая, по данным следствия, вместе с Браудером выкачивала деньги из России и тратила их на финансирование демократической партии США и лоббирование акта. Только за последние 10 лет фонд потратил на эти цели 2 миллиона 700 тысяч долларов. Принимать акт Магнитского помогали и российские добровольцы.

Адвокат Наталья Весельницкая представляла компанию, которая едва не попала в список. Юрист судилась с Браудером в США. Она уверена, что за гибель сообщников Браудера теперь придется отвечать не только самому финансисту.

"Если действительно нашим правоохранительным органам удастся доказать, что все эти смерти являлись неслучайными, все эти политики, бизнесмены правозащитники, включая наших, вогнали в ситуацию, когда они могут быть легализаторами убийств", — говорит адвокат.

Среди тех, кто поддержал Браудера на этой неделе, оказался Михаил Ходорковский. Они оба были очень напуганы новостью о том, что новым главой Интерпола может стать российский генерал Александр Прокопчук. Бежавшие из России махинаторы убеждали весь мир в том, что если Прокопчука изберут главой организации, он обязательно нарушит ее устав.

Ходорковский и Браудер на конференции выглядели словно зеркальное отражение друг друга. Два дельца, сколотивших состояние на мутных схемах в 90-е. Оба осуждены за неуплату многомиллиардных налогов в бюджет России. Оба подозреваются в причастности к убийствам неугодных им людей. Оба находятся в розыске. И оттого оба очень боятся.

Новое дело грозит Уильяму Браудеру новыми проблемами. Статья о создании международного преступного сообщества подпадает под конвенцию ООН о борьбе с транснациональной преступностью. В ней четко сказано, что любое государство, ратифицировавшее этот документ, обязано отреагировать на запрос страны, разыскивающий фигуранта такого дела. Это значит, что у России есть реальный шанс добиться экстрадиции Браудера в Москву.