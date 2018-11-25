Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье

В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.

В состав этой группы входят авианесущий универсальный десантный корабль "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк" и десантный корабль-док "Ганстон Холл". На больших десантных кораблях находятся две тысячи военнослужащих — экспедиционный батальон морской пехоты.

Группа военных кораблей прошла Гибралтар поздно вечером в субботу, сейчас они идут на восток вдоль побережья Алжира. Корабли принимали участие в крупнейших со времен окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые проходили в Норвегии и близлежащих морских районах Северной Атлантики с 25 октября по 7 ноября.

Тем временем в центральной части Средиземного моря начались учения с участием авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн". Учения пройдут в Ионическом и Адриатическом морях с 25 ноября до 1 декабря.