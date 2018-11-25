На Украину не пустили более двухсот машин с еврономерами

На Украину не пустили более 200 машин с еврономерами.

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина сообщила, что сегодня ночью вступил в силу новый закон, согласно которому люди должны платить транзитный налог.

Они платить отказываются, машины не пропускают. Так, по Львовской таможне 138 автомобилей не попали на Украину, по Волыни — 104.

25 ноября на Украине вступил в силу закон, который которые легализует автомобили с европейскими номерами, ввезенные ранее с нарушением таможенного законодательства.

Автовладельцы начали протестовать и перекрыли пункты пропуска на украинско-польской, украинско-румынской и украинско-словацкой границе, передает ТАСС.

Для урегулирования сложившейся ситуации МВД Украины создало оперативный штаб Национальной полиции. Создана рабочая группа для разблокирования движения на пунктах пропуска. На границе усилены меры безопасности, передает "Интерфакс".