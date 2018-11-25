Хлорный удар: террористы обстреляли Алеппо самодельными минами

Для обстрела сирийского города Алеппо использовались самодельные 120-миллиметровые мины, которые были начинены отравляющими веществами в кустарных условиях, сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ, подполковник Константин Потемкин.

По его словам, к такому выводу пришли российские специалисты, которые произвели первичный анализ осколков боеприпасов.

Потемкин сообщил также, что обстреливали Алеппо боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джебхат-ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), передает РИА Новости.

В настоящее время российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ведут мониторинг в жилых кварталах Алеппо, добавил подполковник.

Согласно данным Минобороны РФ, в результате обстрела Алеппо химическое поражение получили 46 человек, в том числе восемь детей.

Ранее в воскресенье представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что разведка обнаружила артиллерийские позиции террористов, обстрелявших сирийский Алеппо снарядами с хлором.Самолеты ВКС РФ атаковали позиции террористов и уничтожили их.