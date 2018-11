На "Детском Евровидении-2018" победила 13-летняя девочка из Польши

На детском Евровидении, финал которого прошел сегодня в Минске, победила девочка из Польши.

Победительнице 13 лет, ее имя – Роксана Венгель. Девочка исполнила композицию Anyone I Want To Be. После оценок жюри Польша в топ-3 не попала, однако голосов зрителей хватило, чтобы Венгель оказалась на первом месте из 20.

Представительница России Анна Филипчук — на 10 месте, на 11 позиции — конкурсант из Белоруссии Даниэль Ястремский.

"Евронеделя" открылась в Минске 19 ноября. Шоу проводилось в комплексе "Минск-Арена", передает ТАСС.