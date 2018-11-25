Финал Кубка Либертадорес перенесен на неопределенный срок

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отложить проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Встреча должна была состояться 24 ноября, но была отменена из-за беспорядков болельщиков.

Субботний матч был запланирован на 23:00 мск, но дважды был перенесен на час, а затем отменен и перенесен на сутки позднее. В воскресенье было принята решение отложить игру на неопределенный срок. Во вторник, 27 ноября, состоится встреча руководства КОНМЕБОЛ с президентами "Боки Хуниорс" и "Ривер Плейта", на которой будет обсуждена возможная дата игры.

Напомним, фанаты "Ривера" перед началом встречи забросали камнями автобус, в котором находилась команда номинальных гостей. У капитана "Боки" Пабло Переса осколками стекла поврежден глаз. Ему и еще нескольким футболистам номинальных гостей потребовалась медицинская помощь. Руководство "Боки" потребовало перенести матч на другой день из-за травм игроков. Тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо заявил, что поддержит соперника, если он откажется выйти на поле.

Первая игра завершился вничью – 2:2.