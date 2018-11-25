Кубок мира. Российские шпажисты победили в Швейцарии

В швейцарском Берне завершился этап Кубка мира по фехтованию. Мужская сборная России одержала победу в командном турнире по фехтованию на шпагах.

В составе нашей команды выступали Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос. В финале сборная России встречалась с командой Италии и одержала победу со счетом 31:27​​​.

В поединке за бронзу сборная Южной Кореи оказалась сильнее команды Венгрии — 36:28.