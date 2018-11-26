Восстановление из небытия: Костромской кремль обрел голос

На звоннице Костромского кремля зазвучали колокола. Говорят даже, что самый большой из них услышали в соседней Ярославской области. Звонницу сейчас реставрируют, ей вернут прежний облик, тот, что был до прихода большевиков, которые взорвали Кремль.

Строящийся Костромской кремль обрел свой голос. Накануне на его звоннице впервые зазвучали колокола. Говорят, самый главный из них — 16-тонник — услышали в соседней Ярославской области. А может, даже и увидели. Реставраторы лишь недавно закончили работу над каркасом 64-метровой колокольни, которая была взорвана большевиками в далеком 1934 году.

Во все 16 колоколов. Только так отныне будет звучать Костромской кремль. К подъему колоколов, отлитых в Тутаеве, рабочие готовились три месяца. Операцию нужно было выполнить с особой точностью, чтобы не задеть кирпичную кладку. В итоге все прошло успешно. Часть колоколов будет задействовано как часовые куранты. Механизм и циферблат позже воспроизведут в точности, как было на старом Кремле. И они будут исполнять свою мелодию. А именно, "Славься" из оперы Глинки "Жизнь за царя". А значит, голос Костромы станет узнаваем. Как сейчас узнаваем голос Спасской башни Московского Кремля.

Здесь уже планируют устраивать фестивали колокольного звона. И даже договорились об этом с музыкальным обществом колокольного искусства России.

"Можно уже с уверенностью сказать, что большой праздничный 16-тонный колокол имеет прекрасный звук, имеет прекрасный бас. Имеет голос, богатый обертонами. Это настоящий русский большой колокол. Нужно настроить систему звона этих больших колоколов. Язык большого тысячепудовика будет работать в оба края, остальные будут на педалях, чтобы это был слаженный ровный звон", — поясняет специалист по оборудованию колоколен, звонарь Владимир Дегтярев.

Большая часть строений Костромского кремля была взорвана в 1934 году. Перед самым взрывом двое костромских архитекторов Чудаков и Чижов с риском для жизни сделали чертежи древних строений, будто знали: Кремль восстановят. Свое благословение на его реконструкцию два года назад дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Кострому.

Все расходы на строительство взял на себя известный российский меценат Виктор Тырышкин. В последнее время он плохо себя чувствует. В день его именин была отслужена Божественная литургия.

"Молились сегодня здесь на божественной литургии за него. Чтобы Господь даровал ему здравия, даровал ему сил, даровал свою благодать в награду за те труды благотворительные, которые он несет. И, конечно, даровал ему сил закончить начатое, закончить возрождение Костромского кремля на радость всем нам, костромичам", — подчеркивает митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Верх колокольни остается лишь обшить камнем и водрузить золоченый шпиль. И Богоявленский собор, и колокольню планируется полностью закончить в августе 2019 года. На очереди — воссоздание еще одного собора кремля — Успенского. Возможно, его фундамент успеют заложить в этом году. Ну, а полностью Костромской кремль должен восстать из небытия в 2020 году.

После завершения строительства сюда вернется главная святыня Костромы — Федоровская икона Божией матери.