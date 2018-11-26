В Гонконге задержали россиян, подозреваемых в хитрых схемах похищения брендовых сумочек

В Гонконге задержаны двое российских туристов 36-ти и 44 лет. Их подозревают в краже сумочки Louis Vuitton из магазина пятизвездочного отеля Peninsula, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что украденную сумочку они поместили в сумку для покупок, обернутую алюминиевой фольгой, чтобы сканеры магазина не обнаружили бирку безопасности.

Кроме того, проверяется возможная причастность россиян к аналогичному преступлению в торговом центре Pacific Place 23 ноября.

Полиция обратила внимание на то, что сообщение о краже оттуда сумки Louis Vuitton поступило в течение первых суток после прибытия в город этих граждан России, поэтому правоохранители предполагают, что эти две кражи могут быть связаны.