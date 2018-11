Прорыв границы: США разогнали мигрантов слезоточивым газом

Мигранты, которые собрались у границы США в районе мексиканского города Тихуана, попытались прорваться на американскую территорию. Попытка оказалась неудачной: против них применили слезоточивый газ, они были отброшены назад, и теперь, вероятнее всего, многих из них задержать и депортируют мексиканские власти.

Каравану из Центральной Америки не впервые проверять на прочность чужие границы, именно потому что те были не на замке, беженцы оказались рядом с границей американской. Ее черед пришел накануне, когда от пятитысячного митинга в мексиканской Тихуане отделилась наиболее активная группа в 500 человек.

"Мы пришли сюда протестовать и посмотреть, сможем ли мы попасть в Соединенные Штаты", — говорит мигрантка из Гондураса Элизабет.

Но если это и была разведка боем, то она не удалась. Атаковавшие ударили в лоб. То есть в те самые щиты, обвязанные колючей проволокой на пункте перехода Сан-Исидро, который за последние две недели американские военные превращали в укрепрайон.

Потерпев неудачу, толпа зашла с фланга. Бетонированное русло обмелевшего канала, по берегам которого находятся соседние страны, форсировали быстро, но наверху уперлись в семиметровую стену. За стеной сотрудники американского пограничной службы уже готовили резиновые пули и слезоточивый газ.

На удивление, обошлось без раненных. Заводил и наиболее активных нарушителей мексиканские власти пообещали выявить и отправить восвояси. До Трампа, как планировали, тоже не достучались.

"Будет очень разумно, если Мексика остановит караван (мигрантов) раньше, чем он дойдет до нашей южной границы, или если страны, откуда мигранты родом, не допустят формирование (караванов)", — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!