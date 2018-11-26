Попали под раздачу: "КамАЗ" засыпал песком машину патрульной службы

Несколько штрафов придется заплатить водителю самосвала, который засыпал песком автомобиль ГИБДД. Инспекторы остановили "КамАЗ" на проспекте Вернадского, заподозрив, что машина перегружена. Получив предупреждение, водитель вернулся в кабину и внезапно нажал на рычаг, управляющий кузовом. В итоге содержимое высыпалось на патрульный автомобиль.

Сделал он это нарочно или по ошибке — мнения очевидцев расходятся. Так или иначе, на виновника происшествия составили два протокола за нарушение правил движения на тяжеловесном транспорте и порчу дорожного покрытия.