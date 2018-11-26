Дмитрий Щербина признался, что бывшая жена не сообщила о смерти их сына

"Это моя боль, я никого не виню", — говорит в "Судьбе человека" актер Дмитрий Щербина, вспоминая черный период в своей жизни. Через два дня после развода с актрисой Ольгой Павловец погиб их четырехлетний сын Прохор, но Дмитрий узнал об этом случайно, от знакомых в Москве.

Это стало для актера "диким ударом", но он успел, отменив съемки и спектакли, приехать в Петербург на похороны сына. А на кладбище родственники со стороны Ольги отвернулись от него и уехали, даже не пригласив на поминки.

Их роман развивался стремительно, но приходилось разрываться на два города: у Дмитрия была большая профессиональная востребованность в Москве, а Ольга не хотела уезжать из Петербурга, где у нее успешно складывалась карьера актрисы.

Несколько лет Щербина ездил в Петербург как можно чаще, чтобы быть ближе к любимой жене и любимому сыну. Но брак все-таки распался, "семейного гнездышка" свить не удалось. А через несколько дней после развода погиб Прохор.

Эту историю своей жизни актер до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Тогда его поддержала девушка, которой он долго не мог признаться в своих чувствах: она была почти вдвое моложе его.

Однако однажды Дмитрий решился открыться ей, они поженились. В этом браке родились две дочки, но и этот супружеский союз сохранить не удалось.

Сейчас актер женат в третий раз, у него подрастает дочка Лиза, но подробностями семейной жизни актер делиться не хочет – бережет свое счастье от посторонних глаз.

Почему Дмитрий девять лет не давал интервью и не комментировал свою жизнь и развод с Ольгой Павловец? Винит ли он в той трагедии себя? Почему распался его второй брак? И какими дорогами сын инженера – строителя метро в Баку, погибшего во время аварии, когда Дмитрию было 7 лет, шел к успеху в актерской профессии?

Откровенный разговор с Дмитрием Щербиной – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".