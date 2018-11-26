Сборная России по баскетболу сыграет без Шведа

Мужская сборная России по баскетболу в ближайшее время проведет два отборочных матча чемпионата мира 2019. 30 ноября наша команда отправится в гости к финнам, а 3 декабря сыграет в Химках со сборной Чехии. Защитник "Химок" Алексей Швед пропустит эти встречи из-за травмы.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич назвал имена баскетболистов, вызванных на эти матчи. Состав выглядит следующим образом: защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — "Локомотив-Кубань"), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Иван Ухов (ЦСКА), нападающие Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — "Зенит"), Никита Балашов ("Невежис"), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), центровые Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС).

1 декабря к команде присоединятся нападающий Химок" Андрей Зубков и центровой ЦСКА Джоэл Боломбой, Не сможет помочь команде защитник "Химок" Алексей Швед, у которого травма.