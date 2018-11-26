По воздуху от МГУ до Лужников: в Москве открыли долгожданную канатную дорогу
Долгожданное событие: в Москве открылась канатная дорога, которая связывает смотровую площадку на Воробьевых горах со спорткомплексом "Лужники". Сколько длится поездка, какие виды открываются из кабины, и сколько стоит проезд?
Впечатления от поездки на канатной дороге — невероятные, и передать их сложно. Весь город — как на ладони, Москва с высоты птичьего полета. Это абсолютно новая смотровая площадка, и от остальных ее отличает то, что панорама открывается во все стороны.
Дорога от станции "Воробьевы горы" рядом с Московским университетом до станции "Лужники" занимает около семи минут. Кабинки прозрачные, полностью закрытые, в них тепло и есть аудиогид. На кабинках установлены крепления для лыж, сноубордов и даже велосипедов. В общем, все, как на лучших горнолыжных склонах. Открытие было символичным: первыми в путешествие отправились воспитанники московской горнолыжной школы.
"Сегодня, чтобы попасть, например, со смотровой площадки до "Лужников", потребуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно будет приехать за пять минут. Это, конечно, совсем другая история — связь двух крупнейших спортивных и прогулочных кластеров. Я надеюсь, что новая спортивная трасса, новые спортивные кластеры будут востребованы москвичами. Поздравляем Москву с новым видом транспорта через Москву-реку!" — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Канатная дорога рассчитана и на спортсменов, и на туристов. Ожидается, что в день на ней буду кататься до пяти с половиной тысяч человек.
Станций всего три: "Лужники", "Воробьевы горы" и промежуточная — "Новая лига", на которой можно будет пересесть на кресельный подъемник.
Строилась дорога чуть больше года, но гораздо больше времени заняло укрепление склона Воробьевых гор. Большая реконструкция там продолжается, в ближайшие годы это место превратится в огромный спортивный кластер. Уже в январе-феврале будущего года здесь пройдет кубок мира по санному спорту и фристайлу.
А покататься на канатной дороге можно будет уже завтра с 11 утра и до 11 вечера. Оплатить проезд удобно картой "Тройка", но пока об этом думать рано: первый месяц дорога будет работать бесплатно.
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