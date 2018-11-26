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Создание и использование искусственного интеллекта 10 минут назад
Индийские учёные предложили "общаться" с умершими людьми при помощи искусственного интеллекта
Искусственный интеллект (ИИ) наделён многочисленными талантами, которыми уже пользуются медики, художники и даже журналисты. Недавно же исследователи из Технологического института Шри Деви (Shree Devi Institute of Technology) в Индии посчитали, что ИИ вполне способен помочь людям пережить смерть близкого человека.
Два специалиста Шрия Девадига (Shriya Devadiga) и Бхакти Шетти (Bhakthi Shetty) изучили возможности ИИ, позволяющие общаться с умершими людьми. Конечно, же учёные не подразумевают вовлечение какой-либо тёмной магии или некромантии. Речь идёт об инновационных цифровых решениях, позволяющих общаться с виртуальными "аватарами" умерших людей.
Индийские исследователи сосредоточились на работе с приложением Replica AI для создания "дубликатов" цифровых личностей, позволяющих другим общаться с ними. К слову, основателем проекта Replica AI является российский программист Евгения Куйда.
"Основной целью Replica является создание персонального ИИ, способного помочь людям выражать себя через полезные беседы, — рассказывают Девадига изданию TechXplore. — Когда-нибудь все мы умираем, оставляя после себя текстовые сообщения, посты и прочие составляющие эфемерной цифровой личности. Поначалу друзья и члены семьи человека не будут думать о цифровых "следах", но позднее они могут начать чувствовать себя плохо, поскольку начнут скучать по близким".
Как объясняет Девадига, по этой причине основной задачей его группы стало изучение способов облегчения боли утраты с помощью существующих технологий.
По существу, индийские учёные исследовали понятие цифрового сознания, или виртуального бессмертия. Такая концепция предполагает хранение или трансформацию личности, грубо говоря, в компьютерную программу.
В будущем технологии, скорее всего, позволят создавать не просто программы, но и аватаров или даже роботов, ведущих себя, реагирующих на события вокруг и разговаривающих как тот или иной человек.
Собственно, та же Replika AI использует цифровые разговоры (чаты, переписку) и историю жизни человека для создания чат-бота, который с помощью искусственного интеллекта воспроизводит модель общения конкретного человека.
В рамках недавней работы индийские специалисты использовали Replika AI и коллекцию цифровых "воспоминаний", данные из аккаунтов друзей и близких умершего человека.
После изучения возможностей ИИ учёные предложили систему, которая может создавать трёхмерные цифровые аватары, выглядящие и звучащие как умершие люди. Аватар будет получать доступ к цифровым данным человека в облаке, а затем использовать их для общения с ныне живущими людьми.
"Сегодняшние технологии позволяют нам общаться с ИИ, который имитирует умерших, — подводит итог Девадига. — Пользователям отправляется пригласительная ссылка, которая при открытии помогает установить связь с копией умершего человека. Используя прошлые данные онлайн-коммуникации и профили в социальных сетях, сервис создаёт виртуального человека, и вы просто начинаете общаться с ним при помощи WhatsApp или любой другой социальной сети".
Несмотря на то, что такого рода технологии никогда не смогут заменить умерших близких, они, возможно, смогут помочь справиться с их потерей. Эффективность такой помощи предстоит исследовать психологам.
Впрочем, в настоящее время предложенные решения всё ещё находятся на начальной стадии разработки.
Результаты исследования представлены в научном издании Asian Journal of Convergence in Technology.
Добавим, что индийские учёные не первыми начали задумываться над созданием технологий, которые помогут справиться с утратой близкого человека. Так, сервис от MIT также призван помочь в "общении" с покинувшими этот мир людьми.
Добавим, что учёные работают не только над цифровым бессмертием. Так, в США несколько лет назад были созданы клоны умершей собаки.
Что же касается возможностей ИИ, то они постепенно становятся действительно безграничными. Так, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о системах искусственного интеллекта, которые учатся подражать человеку после одного просмотра видео и воспроизводят стиль известных художников, а также создают убедительные лица для рекламы.
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