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26 ноября 201819:47

Россияне сэкономили в "Черную пятницу" 700 миллионов рублей

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

"М.Видео" и "Эльдорадо" подвели итоги "Черной пятницы" в 2018 году.  По их оценкам, распродажа этого года прошла гораздо активнее, чем в 2017. Трафик и количество заказов со вторника, 20 ноября, когда стартовала акция, по воскресенье, 25 ноября, увеличились почти в два раза по сравнению с обычными днями в октябре. Продажи на 30% превышают показатели прошлогодней распродажи и на 55% — обычных осенних дней.

"М.Видео" и "Эльдорадо" использовали технологии аналитики данных и машинного обучения при формировании списка акционных товаров. Скидки до 50% действовали на более чем 1000 товаров основных категорий в 850 магазинах обоих брендов по всей России и онлайн. Благодаря честным скидкам, покупатели "М.Видео" и "Эльдорадо" смогли сэкономить за несколько дней распродажи порядка 700 миллионов рублей.

Половина акционных продаж "М.Видео" пришлась на товары для гейминга и мобильные гаджеты: смартфоны и аксессуары. По сравнению с "Черной пятницей" 2017 года их продажи выросли на треть. В "Эльдорадо", помимо смартфонов, спросом пользовались пылесосы, микроволновые печи и фены.

Абсолютное большинство онлайн заказов (более 75%) клиенты "М.Видео" и "Эльдорадо" предпочитают забирать самовывозом из розничных магазинов. Треть пользователей оформляют заказы с помощью смартфонов.

"М.Видео" и "Эльдорадо" входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева: одну из крупнейших промышленно-финансовых групп в России. Помимо ритейла она объединяет нефтеперерабатывающие холдинги, угольные и калийные компании, строительные корпорации, логистические и гостиничные комплексы, торговые, офисные центры.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" – крупнейшая российская розничная компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля ее акциями идет на крупнейшей российской биржевой площадке – Московской бирже.

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