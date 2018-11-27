КХЛ ведет переговоры о пополнении четырьмя кандидатами из Европы

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что организация вступила в переговоры с четырьмя зарубежными клубами об их потенциальном пополнении списка участников чемпионата. Заявление было сделано после матча "регулярки" между рижским "Динамо" и санкт-петербургским СКА (1:3), матч которых проходил в швейцарском Цюрихе.

"Швейцария является для нас интересным рынком, возможно, самым сложным, поскольку хоккей здесь на высоком уровне, — сказал глава КХЛ, слова которого приводит официальный сайт лиги. – Мы продемонстрируем высокий уровень хоккея и это главное, что лига хотела бы донести до зрителя из Европы. Мы гордимся своим продуктом, который и продвигаем. За счет серии выездных поединков мы протестируем рынок и получим бесценную информацию".

"Что же до возможных новичков КХЛ, то должно быть обоюдное согласие между нами и федерацией хоккея той страны, которую представляет потенциальный кандидат на вступление в лигу. И Швейцария – не в числе первых стран, где возможна экспансия КХЛ. Есть те, с кем мы продвинулись дальше. И пока мы ведем переговоры с четырьмя возможными клубами-участниками. Но анонсировать будет можно только после того, как будем иметь весь требуемый пакет документов и гарантий от них".

Напомним, что ранее сообщалось о возможном пополнении лиги клубами из Франции и Эмиратов.