Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

ДТП со школьным автобусом произошло во Владимирской области. Трое детей отправлены в больницу.

Как сообщает РИА Новости, авария произошла в селе Бутылицы (Меленковский район). Автобус, везший 11 учеников в местную школу, столкнулся с грузовиком. Трое школьников с ушибами отправлены в больницу, которая также находится в селе. Остальные уехали в школу на другом автобусе.