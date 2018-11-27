Футбольная "Барселона" лидирует в мире по среднегодовой зарплате

Опубликован ежегодный финансовый рейтинг спортивных команд Sporting Intelligence, который показывает, сколько денег и в каком виде спорта платят работодатели своим наемным рабочим. Лидирует в классификации испанская "Барселона", где в среднем игрок получает в год 13,75 млн долларов.

В прошлом сезоне "Барса" была только четвертой в мире, а лидировал клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации "Оклахома Сити". На сей раз экс-лидеры только третьи (10,32 млн долларов), пропустив впереди себя еще и мадридский "Реал" (10,64).

Впрочем, в десятке самых богатых клубов мира еще пять клубов из НБА, а футбольные гранды из Европы занимают лишь 9-е ("Ювентус", Италия, 8,85 млн долларов) и 10-е места ("Манчестер Юнайтед", Англия, 8,60).

Стоит отметить, что в числе 350 самых богатых команд мира в разных видах спорт нет ни одного клуба из России. При этом в списке ведущих лиг мира отечественная футбольная премьер-лига занимает 7-е место со средней зарплатой в 877,1 тыс. долларов. Тройку лидеров составили английская премьер-лига (3,94 млн долларов), испанская Ла Лига (2,90) и итальянская Серия "А" (1,99).