625 рублей раздора: москвич с ружьем ворвался в офис оператора платной трассы

Серьезный срок — вплоть до 10 лет лишения свободы — рискует получить 53-летний москвич за попытку силой выбить из оператора платной трассы незаконно списанные с него 625 рублей, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. Заглянувшего в офис компании с ружьем водителя сняла камера наблюдения.

Мужчина оплатил проезд по магистрали, но с его карты сумму сняли дважды. Разговоры с сотрудниками компании по телефону к желаемому результату не привели — 625 рублей на счет не вернулись, и тогда водитель решил выпить и нанести визит в офис оператора, для убедительности прихватив с собой помповое ружье Remington 870 и патроны к нему.

На кадрах видно, как москвич переступил порог компании, неспешно вытащил оружие из чехла, после чего настойчиво попросил других клиентов удалиться, а сам потребовал вернуть ему деньги. Сумму ему собирали долго, за это время сотрудники успели вызвать полицейских, которые и задержали "злоумышленника" на выходе из офиса.

Под стражу водителя брать не стали — отпустили под подписку о невыезде, но это не отменяет того, что по статье "Разбой" ему грозит до 10 лет в колонии и штраф до 1 миллиона рублей.