Задыхалась и упала в обморок: солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева попала в больницу

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева была экстренно госпитализирована с пневмонией.

Как пишет StarHit, певица до этого несколько дней чувствовала себя плохо, постоянно кашляла, но не хотела отменять концерты и заглушала симптомы таблетками.

Однако накануне у нее обострился приступ кашля – так, что Анна даже потеряла сознание. В итоге певицу пришлось отправить в больницу, где она, вероятно, проведет ближайшее время.

Представитель Плетневой подтвердил, что у певицы воспаление легких – "чувствует она себя очень неважно, говорить не может, все время кашляет". Однако, как сообщил он РИА Новости, об отмене концертов речь пока не идет.