Важные вещи изменят вашу жизнь

Книга "ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. Диалоги о любви, успехе, свободе".

Герои книги Дарьи Златопольской – выдающиеся мужчины современности – режиссеры театра и кино, актеры, музыканты, художники, артисты балета, продюсеры: Константин Райкин, Борис Гребенщиков, Рэйф Файнс, Данила Козловский, Пьер Ришар, Никита Михалков, Сергей Юрский, Михаил Ефремов, Армен Джигарханян, Олег Басилашвили, Петр Мамонов, Валерий Тодоровский, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Леонид Куравлев, Евгений Евтушенко, Леонид Броневой, Антонио Бандерас, Станислав Говорухин, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Евгений Цыганов, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Андрей Звягинцев, Андрей Кончаловский, Николай Цискаридзе, Марлен Хуциев и многие другие.

Вместе с Дарьей Златопольской в "Белой студии" все они пытались дать ответы на те вопросы, которые каждый из нас ищет всю жизнь. "С кем бы мы ни говорили, самые главные темы были едины: успех и провал, творчество и свобода, любовь и вера", — рассказала автор книги.

Из разговоров в книгу вошли те самые фрагменты, которые имеют отношение к самым важным вещам в жизни человека. Получилось 10 глав о том, из чего состоит каждая личность: начало, творчество, успех, провал, свобода, совесть, смех, любовь, вера и мгновения.

Сергей Маковецкий: это мое письмо

Одна музыкальная фраза или кадр из кинофильма может стоить тысячи слов объяснений. Попытка создать зеркало, в котором могло бы возникнуть это отражение, и есть творчество. И порой та самая сцена, фраза, мелодия способна перевернуть чью-то жизнь.

Герои книги уже нашли для себя подобные примеры. Так, Сергей Маковецкий рассказал о пронзительном эпизоде из сериала "Жизнь и судьба", в котором он читает письмо матери Штрума (его героя): "Я горжусь, что у меня есть в биографии эта роль, этот фильм и эта сцена. Почему для меня так дорога эта сцена? Потому что это было не только письмо Гроссмана, это было еще письмо моей мамы. Я уверен, что каждый человек, который читает роман и доходит до этого письма — даже бессердечный, — отнесется к этому, как к письму собственной мамы. Моя мама, я помню, преодолевала физическую боль. В последние дни я был у нее, сидел на стульчике возле больничной кровати. Я понимал, как ей больно. "Сережа, сделай что-нибудь". Я колол лекарства, хотя врачи говорили, что это бесполезно. Мамочка говорила: "Вот, мне стало легче."

Все эти гениальные произведения потому и гениальны, что пройдет год, другой, третий, и другие люди будут сидеть на этих же стульчиках".

Каждый найдет что-то свое

Дарья Златопольская: "Я очень хочу, чтобы эта книга хоть немного изменила вашу жизнь. Пишу без скромности, потому что автор этой книги – не я, а мои собеседники, которые отважились быть очень искренними в наших беседах. Я уверена, что их поиски, их секреты, их опыт и их озарения помогут открыть Вам что-то новое о Вас самих, как они помогли мне".

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