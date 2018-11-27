В Киеве радикалы блокируют якобы российский торговый центр

В Киеве радикалы в масках атаковали торговый центр Ocean Plaza. Они разрисовали свастикой здание и призывами ничего не покупать в этом ТРЦ, поскольку он якобы принадлежит гражданам России, сообщает Украина.ру.

К зданию принесли традиционные покрышки, сложили их перед центральным входом, а стены и двери разрисовали краской.

Купить там сейчас что-либо невозможно: ТРЦ закрыли еще 26 ноября после того, как неизвестные подожгли дымовую шашку внутри помещения, и людей из здания эвакуировали, передает "Россия 24".

После провокации Украины в Керченском проливе и задержании украинских военных судов в этой стране наблюдается активизация антироссийских настроений.

Учитывая это, а также введение военного положения на Украине, МИД РФ рекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности.

#Украина — резкое обострение внутриполитической ситуации; введение военного положения; усиление антироссийских настроений; случаи запретов на въезд россиян; гражданам России рекомендуется учитывать складывающуюся ситуацию и предпринимать меры предосторожности pic.twitter.com/hdRZh3fXaF — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 27 ноября 2018 г.

Ранее 27 ноября сообщалось, что почти 50 гражданам было отказано во въезде на Украину.