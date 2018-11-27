Акула укусила за голову подводного охотника на Багамах

Несколько шрамов на шее и голове оставила на память о себе двухметровая акула, неожиданно атаковавшая занимавшегося подводной охотой на Багамских островах американца Уилла Краузе. Его приятель снял на видео момент нападения и его последствия.

На подводную охоту с гарпуном уроженец Южной Каролины отправился близ острова Абако. Когда он находился на глубине около восьми метров в поисках добычи, за таковую его самого приняла появившаяся со спины акула. Нарезать круги вокруг хищница не стала, а сразу атаковала 29-летнего мужчину, укусив его за голову, после чего уплыла.

Подводные охотники быстро поднялись на борт лодки и оказали первую помощь истекавшему кровью Краузе.

"Единственное, что я могу вспомнить, это звук — звук хруста моей головы. Крайне неприятный звук", — позже рассказал пострадавший, которому наложили несколько швов. Позже врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, признав, что он сравнительно легко отделался.