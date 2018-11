У Ассанжа отобрали любимого кота

Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж был вынужден отдать родственникам своего кота по кличке Мичи, который скрашивал его жизнь в посольстве Эквадора в Лондоне, где он более шести лет скрывается от возможной экстрадиции в США.

Об этом в Twitter проинформировала мировую общественность Ханна Йонассон, редактор сайта Justice 4 Assange, на котором размещаются материалы в поддержку основателя Wikileaks.

In the same document in which Ecuador threatened to hand Assange over for arrest, Ecuador also threatened to put Assange's cat in the pound.

Insensed at the threat, he asked his lawyers to take his cat to safety. The cat is with Assange's family. They will be reunited in freedom. pic.twitter.com/W9FvDbvQgw