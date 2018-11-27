Белый дом объявил о скорой встрече Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она также сообщила, что у ее шефа состоятся также двусторонние встречи с президентом Аргентины, премьер-министром Японии, канцлером Германии и лидером Китая.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что план двухсторонних контактов президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине, в целом готов. В него входит и встреча с Трампом.

Встреча лидеров "большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 29 ноября по 1 декабря.